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المرأة

نادين نسيب نجيم تُثير الجدل.. هل ارتبطت من جديد ومن سعيد الحظ؟

Lebanon 24
07-09-2022 | 01:03
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام" أثارت فيها الجدل.

 

فقد ظهرت يد نادين في صورة باللونين الأسود والأبيض وهي تمسك بيد رجل، وعلقت عليها بالقول: "لا حاجة للتعليق.. انتظروا فقط".

 

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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)


 

وانهالت تعليقات المتابعين، فاعتبر البعض انها دعاية لمسلسل جديد يجمعها إما بالممثل معتصم النهار أو الممثل قصي خولي، في حين اعتبر البعض الآخر انها ارتبطت من جديد.

 

يُذكر ان نادين كانت متزوجة من هادي الأسمر وهي أم لولدين وعام 2019 أعلنت انفصالها عنه.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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