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المرأة

بفستان أصفر ضيق أظهر رشاقتها.. كارلا حداد بإطلالة ساحرة شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
07-09-2022 | 02:54
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت كارلا بإطلالة أنيقة وساحرة خلال خضوعها لجلسة تصوير، حيث ارتدت فستانا ضيقا باللون الأصفر متوسط الطول، واعتمدت تسريحة الشعر "الشينيون" وماكياجا ترابيا.

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A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)


 
 
 

وأثنى المتابعون على جمال كارلا وأناقتها.

 

وكانت كارلا قد عادت مؤخرا من عطلة قضتها في اليونان مع ابنتها "ليا" ونشرت صورا لهما، كما نشرت صورا لها بالمايوه.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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