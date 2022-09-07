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المرأة

ظهرت وهي ترقص بشكل حميم مع مدير أعمالها.. فنانة تُثير الجدل عبر مواقع التواصل شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
07-09-2022 | 03:50
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أثارت النجمة العالمية بيلا ثورن الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشرها الصور والفيديوهات الاباحية والمثيرة.

 

ونشرت الممثلة والمغنية وعارضة الأزياء المثيرة الجدل مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ظهرت فيه برفقة مدير أعمالها وهي ترقص معه بشكل حميمي مع إيحاءات جنسية ما عرضهما للكثير من الانتقادات والهجوم من قبل المتابعين، الذين أصرّوا بانه لا يمكنها نشر مثل هذه النوعية من الفيديوهات.

 

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A post shared by BELLA (@bellathorne)


 

وارتدت بيلا في الفيديو حمّالة صدر نسّقتها مع بنطال فضفاض وارتدت فوقها جاكيت باللون الأسود حيث كانت تستمتع بوقتها على شاطئ البحر.

(البوابة)

 

 

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