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المرأة

تستعد للزواج من خطيبها الفلسطيني.. وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة: "لا أطيق الانتظار" (صور وفيديو)

Lebanon 24
07-09-2022 | 04:23
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تستعد وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة سينتيا صمويل للزواج من خطيبها الفنان الفلسطيني آدم بكري الأسبوع المقبل.

 

ونشرت سينيتا مجموعة صور عبر حسابها على "انستغرام" من حفل توديع العزوبية برفقة صديقاتها وعائلتها.

 

وعلقت على الصور بالقول: "بعد 6 أيام من آنسة إلى سيدة.. لا أطيق الانتظار حتى أتزوجك".

 

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A post shared by Cynthia Samuel ♾ سينتيا صموئيل (@cynthiasam)


 

ولفتت سينتيا الأنظار بإطلالتها حيث اختارت فستانا قصيرا أبيض اللون ظهرت فيه كالباربي.

 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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