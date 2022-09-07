بفستان قصير من "الساتان".. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى تخطف الأنظار في قبرص شاهدوا كيف بدت (صورة)

نشرت دانا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت دانا بفستان "ساتان" مُثير باللون الأصفر ونسقت معه حذاء أسود وحقيبة يد صغيرة باللون الأبيض.

وتتواجد حاليا دانا في قبرص في إجازة.

يُذكر ان دانا هي الابنة الصغرى للحلاني وهي تعمل كـ"شيف" في أحد أهم المطاعم في باريس ودرست اختصاص إدارة الأعمال.

وأصبحت دانا محط اهتمام الجمهور بإطلالاتها على حساباتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث لفتت الأنظار بجمالها.