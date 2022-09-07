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المرأة
تطوّر جديد في خلاف شيرين وحسام حبيب.. الفنانة امام القضاء
Lebanon 24
07-09-2022
|
11:00
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في تطور جديد بقضية خلافها وانفصالها عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب، مثُلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أمام جهات التحقيق، للإدلاء بأقوالها في القضية التي تتّهم فيها طليقها بالنصب عليها والاستيلاء على سيارتها.
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وأوضحت شيرين أنها تعرضت للنصب من حبيب، بعدما باع سيارتها بدون علمها أو أخذ الإذن منها، فضلاً عن تعرّضها للسب والقذف منه ومن والده الذي تعرّض لها لفظياً أكثر من مرة، سواء في مداخلات هاتفية أو عبر حسابه في "فيسبوك".
وأكدت أنها "تعبت وملّت من الأزمات، وتريد أن تعود الى جمهورها بعيداً من المشاكل".
بدورها، قررت جهات التحقيق استدعاء بائع السيارة التي اشترتها شيرين منه، والمشتري الذي اشترى السيارة ذاتها من حسام ووالده، وذلك لسماع أقوالهما حول ملكية السيارة.
المصدر: لها
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