مزين النجوم يكشف أسرار سعاد حسني وفاتن حمامة

كشف مزين النجوم الشهير محمد عشوب خلال حلوله ضيفاً على برنامج تلفزيوني، عن الكثير من أسرار النجوم الذين عاصرهم وواكبهم في أعمالهم الفنية.

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وقال عشوب: "فاتن حمامة كانت مش بتحب المكياج وقالتلي في مسلسل "ضمير أبلة حكمت" إوعى تعملي مكياج زي صفية العمري في "ليالي الحلمية"".وعن علاقته بكبار النجوم، كشف عشوب: "عادل إمام صديق عمري ومسمي ابني على اسمه، وأحمد زكي قال إن محدش هيعرف يعمل السادات غير عشوب، وعمر الشريف قالي لو أحمد زكي بيعرف يتكلم إنكليزي كنت خدته هوليوود".وفجّر عشوب مفاجأة عن الفنانة الراحلة سعاد حسني إذ قال: "سعاد حسني وضعت رموش بسيطة في "الزوجة الثانية"، ولكن صلاح أبو سيف اعترض وقالي زوجة أبو العلا اللي رجلها في الطين تحط رموش".