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المرأة

بعدما ظهرت وهي تمسك بيد شخص مجهول.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتوضح هوية الرجل (صورة)

Lebanon 24
08-09-2022 | 00:53
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بعد الصورة التي نشرتها على صفحتها الخاصة عبر تطبيق انستغرام والتي اظهرت يدها وهي تمسك بيد شخص مجهول واثارت من خلالها جدلاً واسعا، خرجت الممثلة نادين نسيب نجيم عن صمتها وردت على تساؤلات المتابعين.

 

إذ تساءل البعض ان كان الشخص هو الممثل السوري معتصم النهار كترويج للجزء الثاني من مسلسلهما "صالون زهرة"، أم يد الممثل السوري قصي خولي كترويج لمسلسلهما الرمضاني الجديد، الا ان نادين حسمت الموضوع ردت على التعليقات بالقول: "الناس يلي عم تذكر اسماء بس بدي قول انه غلط الموضوع ابعد من هيك بكتير واكيد مش معتصم ولا قصي يلي هني اخواتي يا جماعة".

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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)


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