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المرأة

حاجبين صفراوين ونحافة زائدة.. كيم كارداشيان تصدم الجمهور بملامحها الجديدة (صور)

Lebanon 24
08-09-2022 | 02:00
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ظهرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بملامح مختلفة تماماً، في أحدث جلسة تصوير لها مع مجلة Interview الأميركية، فإذا رأيت صورها للمرة الأولى لن تدرك على الفور أنها كيم بالفعل.

 
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فقد اعتمدت كارداشيان اللون الأشقر لشعرها ولحاجبيها أيضاً، الأمر الذي ساهم في تغيير ملامحها.

كيم كارداشيان بإطلالة جريئة على غلاف مجلة Interview
 

 واختارت كيم هذا اللون تحديداً، لأن جلسة التصوير الخاصة بها مع المجلة كانت تحت عنوان American Dream Issue أو "قضية الحلم الأميركي".

 

لون الشعر والحاجبين الأشقر ليس الشيء الوحيد الذي غيّر ملامح كيم كارداشيان، فقد بدا عليها بوضوح أنها خسرت الوزن في الفترة الماضية، فبدا وجهها نحيلاً للغاية مقارنة بالفترة الماضية.

 

والتقطت كيم صورها أمام علم أميركا، حيث ارتدت سروالاً وسترة من الجينز، واعتمدت تسريحة شعر كتلك التي كانت سائدة في فترة التسعينيات.

 

والتقطت كيم في الجلسة ذاتها صوراً أخرى وصفها البعض بأنها "وقحة"، إذ قامت بسحب بنطالها إلى الأسفل في إحدى الصور.

 

يُذكر أن كيم كارداشيان، البالغة من العمر 41 عاماً، انفصلت مؤخراً عن حبيبها الممثل الأميركي بيت ديفيدسون، البالغ من العمر 28 عاماً، بعد 9 أشهر قضياها معاً.

 

وتحدثت في مقابلتها مع Interview عن زوجها السابق ووالد أطفالها الأربعة، مغني الراب كانيي ويست، قائلة إنها مدينة له؛ لأنه عرّفها على كثير من الناس المهمين، وأدخلها إلى عالم المجتمع الراقي.

 

وأضافت كارداشيان أنها تركز حالياً على مسارها الجديد في دراسة الحقوق، وعلى التسويق لأعمالها التجارية.

كيم كارداشيان بإطلالة جريئة على غلاف مجلة Interview
 

وبالنسبة لأحلامها المستقبلية قالت كارداشيان أنها ترغب بأن تكون بطلة في أحد أفلام مارفل في المستقبل، وأن ذلك سيكون أمراً ممتعاً بالنسبة لها.

المصدر: عربي بوست
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