Advertisement

فنون ومشاهير

متزوجة من رجل أعمال لبناني من النبطية.. الفنانة الجزائرية الشهيرة تلفت الأنظار بـ"الشورت" شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
08-09-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-988529-637982290316207766.png
Doc-P-988529-637982290316207766.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت أمل بإطلالة صيفية كاجوال حيث ارتدت "هوت شورت" باللون الأبيض مع "توب" باللون البيج.

Advertisement

A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)

 

 
 

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال أمل.

 

يُذكر ان أمل تزوجت في 9 آب 2015 من رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة، الذي يعتبر من أثرياء بلدة النبطية ويعمل بين الغابون في أفريقيا ولبنان، وفي السابع من نيسان عام 2017 رزقت بمولودتها الأولى وأطلقت عليها اسم "ليا".

 

المصدر: "رصد" لبنان 24

فنون ومشاهير

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2022-09-08
08:00 | 2022-09-08
05:00 | 2022-09-08
04:34 | 2022-09-08
03:33 | 2022-09-08
02:00 | 2022-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website