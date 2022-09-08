نشرت الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت أمل بإطلالة صيفية كاجوال حيث ارتدت "هوت شورت" باللون الأبيض مع "توب" باللون البيج.

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A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)





وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال أمل.

يُذكر ان أمل تزوجت في 9 آب 2015 من رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة، الذي يعتبر من أثرياء بلدة النبطية ويعمل بين الغابون في أفريقيا ولبنان، وفي السابع من نيسان عام 2017 رزقت بمولودتها الأولى وأطلقت عليها اسم "ليا".