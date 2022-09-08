هيا مرعشلي تثير الجدل.. والسبب قرط في أنفها (صورة)

أثارت الممثلة السورية هيا مرعشلي، الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورة جديدة لها على "انستغرام".

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ولاحظ الجمهور أن هيا حصلت على قرط في أنفها، حيث بدا واضحاً في ووجها.

البعض رأى انها كانت أجمل من دون هذه الحركة، والبعض الاخر أثنى على جمالها.

وكانت هيا منذ فترة حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورة لها برفقة شاب مجهول، قيل أنه حبيبها حيث كانت تنظر إليه بطريقة رومانسية.

وتسببت هذه الصورة بضجة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث تساءل الجمهور عن هوية هذا الشاب وما إذا كان حبيبها.