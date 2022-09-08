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المرأة

طرق لتشجيع طفلك الدارج على الاعتماد على نفسه

Lebanon 24
08-09-2022 | 11:00
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قد تعتقدين أن طفلك الدارج صغير جداً ولا يمكنه الاعتماد على نفسه، إلا أن الاستسلام لهذه الفكرة يساهم في تنشئة طفل اعتمادي كسول، فالاستقلالية مهارة تحتاج إلى تدريب منذ نعومة الأظافر، لذا ابدئي بتعليم طفلك الاعتماد على نفسه في سن مبكر.
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1- شجعي طفلك على قلب صفحة الكتاب
تعليم طفلك الاعتماد على نفسه يبدأ منذ تطور مهاراته الحركية، يمكنكِ السماح لطفلك بقلب صفحة الكتاب أو القصة التي تقومين بقراءتها له قبل النوم، هذا النشاط يشعر طفلك بالمشاركة وأنه يستطيع السيطرة على زمام الأمور.
2- حمّليه جزء من مسؤولية التدريب على النونية
في مرحلة التدريب على النونية، امنحي طفلك فرصة المبادرة وتحمل جزء من المسؤولية عبر شراء سراويل سهلة الخلع، وتمهيد الطريق إلى الحمام، أو وضع النونية في مكان سهل الوصول إليه، بحيث يتحمل طفلك جزء من مسؤولية ذهابه إلى الحمام أو النونية.
3- قدمي له الطعام كالبالغين
طعام البالغين لا يعني بالضرورة نفس أصناف الطعام التي تتناولينها، ولكن عبر تقديم طعام سهل التناول، مما يسهل على طفلك تناول طعامه بنفسه كالبالغين، مما يشعره بالثقة والاستقلالية.
4- اسمحي لطفلك باختيار ملابسه
من الصعب إطلاق العنان لطفلك في عملية اختيار ملابسه، فقد يختار الطفل ارتداء ملابس خفيفة في الطقس البارد، أو العكس، لذا قدمي لطفلك عدة قطع من الملابس ليختار من بينها، وبالتالي يشعر الطفل أنه حر الإرادة وأنه يستطيع الاختيار بنفسه والاعتماد على نفسه.
5- اسمحي لطفلك بمشاركتك الطبخ
يمكن لطفلك الدارج مشاركتك في إعداد وجبة طعام، عبر تكليفه ببعض المهام البسيطة والمناسبة لعمره، مثل التقليب والخلط، أو جلب الخضروات من الثلاجة مثلاً. سوف يشعر طفلك أنه يشارك في إعداد طعامه، وسيعتاد على هذا.
المصدر: نواعم
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