بعد ستيليتو.. كاريس بشار "بالنار‎‎"

Advertisement

يبدو أن النجمة كاريس بشار تفضل هذه الأيام نوعية العمل في الدراما المُشتركة، فبعد تقديمها مسلسل "شهر 10" الطبي الخاص العام الماضي وكان مسلسلاً توعوياً عن الاصابة بداء السرطان، أطلت قبل اسبوع في اول دور درامي لها في المسلسلات العربية المشتركة أو المعرّبة عن تركيا، ألمى السيد هو دورها في "ستيلتو" بطولتها الى جانب قيس الشيخ نجيب وديمة قندلفت ريتا حرب وندى أبو فرحات.وفي لقائها الاخير بدبي لاطلاق ستيليتو، أعلنت بشار عن عمل جديد سيجمعها للمرة الاولى بشركة صادق الصبّاح، يشاركها البطولة فيه عابد فهد وجورج خباز في لقاء هو الأول بين خباز وبشار وفهد.ولفتت المعلومات إلى أن كاتب المسلسل هو السوري رامي كوسا الذي نجح في أول مسلسل قدمه للدراما المشتركة وهو "أولاد آدم" جمع بين ماغي بو غصن، ومكسيم خليل.عنوان المسلسل الرمضاني المنتظر لموسم 2023 هو "النار بالنار"؛ وهو عنوان مبدئي ويمكن أن يتغير، ويروي قصصاً من مأساة اللبنانيين والسوريين إثر الهجرة وفترة الحرب في سوريا إلى الأمس القريب.وأكدت المعلومات أن شركة الصباح تدرس تفاصيل خاصة بهذا المسلسل الذي من المتوقع ان تنافس به باقي المسلسلات التي تنتمي الى نوعية الدراما المشتركة؛ وهي تعود العام المقبل بزخم كبير بعد سنوات من تراجع الانتاجات في العالم العربي.