ما السبب وراء ارتداء الملكة إليزابيث هذه الاكسسوارات المحددة؟

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تميّزت الملكة إليزابيث الراحلة بصورة خاصة كانت تظهر بها دوماً،من خلال مجموعات من الملابس ذات الألوان الزاهية، فضلاً عن الإكسسوارات والإحذية بالكعوب الصغيرة وحقائب اليد التقليدية والقبعات الثابتة.نادراً ما تُرى جلالة الملكة بدون غطاء للرأس ولسبب خاص، أوضح الخبير الملكي روبرت لاسي الأمر بهذه الطريقة: "كما ترى، من الواضح أن القبعات عنصر مهم جداً من الملابس بالنسبة للعاهل، يمكنك القول إن القبعة بالنسبة للملكة هي نوع من البديل للتاج".وأشار إلى أن الملكة إليزابيث نادراً ما كانت ترتدي التاج، خاصة وأن هذا هو تقليدياً إكسسوار مسائي وتستخدم الملكة التيجان للأغراض الاحتفالية فقط.وأضاف: "وفي هذه الحالة، تؤدي القبعات وظيفة مزدوجة: فهي تدعم قواعد الملابس الأرستقراطية التقليدية وتسمح لكِ بالتعرف على الملكة على الفور في الحشد".ترتدي إليزابيث الثانية دائماً زوجاً من القفازات عند الخروج وفي حالة الملكة، لا يؤدي هذا الملحق وظيفة للزينة فقط.بالنسبة للمناسبات المسائية، غالباً ما تختار صاحبة الجلالة القفازات الطويلة التي تصل إلى المرفقين، بينما ترتدي غالباً أثناء النهار أزواجاً أقصر باللونين الأسود أو الأبيض.في سبعينات القرن الماضي، أصدرت شركة صناعة القفازات "كورنيليا جيمس" أمراً ملكياً وصنعت شركتها العديد من الأغراض للملكة، وفقاً لـ "Genevieve James" قالت المديرة الإبداعية في Cornelia James، ترتدي الملكة دائماً قفازات لسببين رئيسيين وقالت سابقاً لموقع GoodHousekeeping.com: "الملكة ترتدي قفازات لأنها كانت دائماً جزءاً من أسلوبها، نحن دائما نمثل الملكة".رقم واحد في هذه الحالة هو الأسلوب، رقم اثنين هو التطبيق العملي، القفازات ضرورية لأنها ملكة، فهي تصافح كثيراً من الأيدي.بدعة أزياء أخرى تشترك فيها الملكة البريطانية هي حقائب اليد الشهيرة، تفضل الملكة إليزابيث الثانية نماذج لونر وتحب على وجه الخصوص التصميم بمقبض طويل حتى تتمكن من الوصول بسهولة إلى محتويات الملحق.لكن وفقاً للخبراء الملكيين، فإن حقيبة يد الملكة تعمل أيضاً كلغة سرية مشفرة لموظفيها.يقال إن الملكة يمكنها أن تضع حقيبتها على الطاولة إذا أرادت أن تشير إلى الموظفين أن حفل العشاء يجب أن ينتهي قريباً.قال المؤرخ الملكي هوغو فيكرز ذات مرة لمجلة People: "سيكون الأمر مزعجاً للغاية إذا كنت تتحدث إلى الملكة وترى محفظتها تتغير من يد إلى أخرى، ثم يأتي إليكِ شخص ما ويقول، "سيدي، يود رئيس أساقفة كانتربري بشدة مقابلتك".من الصعب تخيل إليزابيث الثانية بدون بروش واحد على الأقل وخيط لؤلؤي، حتى في الأحداث الداخلية في القصر.بالنسبة للعاهل، تعتبر المجوهرات مهمة ليس من حيث المكانة ولكن لأسباب عاطفية وسياسية، مع بروش واحد فقط، يمكن للملكة أن تشيد بثقافة منطقة معينة أو تعبر عن المودة لشخص معين أو مجموعة من الناس.بعض مجوهرات صاحبة الجلالة عزيزة من حيث الذاكرة، يحتوي صندوق الملكة على العديد من القطع الموروثة عن والدتها الملكة إليزابيث (التي عُرفت لاحقاُ باسم الملكة الأم) وجدتها، الملكة ماري أوف تيك، التي عُرفت كواحدة من أكثر هواة جمع التحف الفنية حماسة بين آل وندسور.بالإضافة إلى ذلك، لم تنفصل إليزابيث أبداً عن خاتم الخطوبة الذي أعطاها إياها الأمير فيليب والذي كان مأخوذاً من إكليل والدته.من الصعب أيضاً رؤية الملكة بدون مجوهرات تقليدية أخرى والتي اندمجت مع صورتها كثيراً بحيث نادراُ ما يلاحظها أحد.