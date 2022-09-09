مايا دياب تُثير الجدل.. ظهرت بحمالة صدر! (صور)

نشرت الفنانة مايا دياب صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت مايا خلال خضوعها لجلسة تصوير، حيث ارتدت جاكيت وبنطالا من الجينز.

وأثارت مايا الجدل حيث ظهرت بحمالة صدر تحت الجاكيت، ما اعتبرها بعض المتابعين جرأة زائدة.

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A post shared by Maya Diab (@mayadiab)





واعتمدت مايا الشعر المبلول وماكياجا ترابيا. ما رأيكم بإطلالتها؟