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المرأة

مايا دياب تُثير الجدل.. ظهرت بحمالة صدر! (صور)

Lebanon 24
09-09-2022 | 02:00
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نشرت الفنانة مايا دياب صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت مايا خلال خضوعها لجلسة تصوير، حيث ارتدت جاكيت وبنطالا من الجينز.

 

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A post shared by Maya Diab (@mayadiab)

 
 
 

وأثارت مايا الجدل حيث ظهرت بحمالة صدر تحت الجاكيت، ما اعتبرها بعض المتابعين جرأة زائدة.

A post shared by Maya Diab (@mayadiab)


 
 

واعتمدت مايا الشعر المبلول وماكياجا ترابيا. ما رأيكم بإطلالتها؟

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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