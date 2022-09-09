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المرأة

دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها

Lebanon 24
09-09-2022 | 06:00
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في تصريح جريء، كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني خلال حلولها ضيفةً على برنامج "معكم" من تقديم الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، انها تعرضت للتحرش حين كانت في سن صغيرة.

 

وأوضحت أن الواقعة حصلت في مدينة الإسكندرية بمنطقة العجمي الساحلية، ما أصابها بصدمة حادة حينئذ.

 

وأضافت الشربيني: "واحد ماشي، لمسني كده، وفرجت عليه الشارع كله ولميت الناس وجريت وراه وعملت مشكلة كبيرة أوي".

 

وأعلنت في محاور أخرى من الحلقة عن العديد من أسرارها الشخصية والفنية، على غرار خلافها مع المخرجة كاملة أبو ذكري، وعملها مع الفنان محمد رمضان وأغنية "برج الحوت" من غناء النجم عمرو دياب، بالإضافة إلى تفاصيل دخولها مجال التمثيل، لاقتها بالـ"سوشيال ميديا".

(لها)

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المصدر: لها
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