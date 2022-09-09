بعد أنباء عن طلاقها.. حرب "صور" تشتعل بين فنانة شهيرة وضرّتها! (فيديو)

خلال الساعات الماضية اشتعلت "الحرب" بين الفنانة الشعبية بوسي وضرّتها منة محمد، الزوجة الأولى لمصفّف الشعر هشام ربيع زوج بوسي.

فبعد انتشار أخبار عن طلاق بوسي عقب حذفها صورها مع زوجها وإلغاء متابعته على "إنستغرام"، عادت لتنشر صورتين لها بصحبة زوجها وهو يقبّلها، واكتفت بالتعليق برمزين للقلب، نافية بذلك كل الأخبار التي تردّدت حول طلاقهما.

إلا أن الجمهور فوجئ بزوجة هشام الأولى تنشر صورة كشفت من خلالها عن عقد قرانهما من جديد، وعودة الحياة الزوجية بينهما، حيث ظهر في الصورة المأذون أثناء عقد القران، كما ظهرت قسائم الزواج.

ولم تكتفِ زوجة هشام ربيع الأولى بذلك، بل نشرت مجموعة صور ظهرا فيها وهما يقضيان شهر العسل للمرة الثانية بعد عودتهما الى بعض.

حرب الصور بين الضرّتين جعلت الجمهور في حيرة من أمره حول طلاق بوسي الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مفاجأة أخرى، خرج مصفّف الشعر هشام ربيع لينفي في مداخلة هاتفية مع برنامج "عرب وود" انفصاله عن زوجته المطربة بوسي، بعد شائعة انفصالهما عقب عودته إلى زوجته الأولى... قائلاً: "صحيت من النوم وفوجئت بالكلام ده ومالوش أي صحة، كله كلام فاضي والواحد زهق، أنا بس رجعت لمراتي الأولى منة وده مش عيب ولا حرام، والناس ربطت صورتي أنا ومنة، بأني طلّقت بوسي". وأضاف: "أنا رجعت لمراتي علشان بينا عشرة وأسرة وأطفال، والواحد على قد ما بيقدر بيوزن الأمور، ومفيش مشاكل بيني أنا وبوسي، وهي متقبّلة ده لأن هي ومراتي الأولى ولاد منطقة واحدة، وأنا متجوزتش على بوسي والعلاقة بينا طيبة ومفيش أي حاجة بينا".

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وتردّدت خلال الساعات الماضية أنباء عن طلاق بوسي وذلك بعد مضي 100 يوم فقط على زواجهما.

(لها)