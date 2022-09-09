إبتعدي عن هذه الأفكار التجميلية الخاطئة الشائعة!

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تقع السيدات بالكثير من الأخطاء والخرافات التجميلية من حيث العناية بالشعر والبشر.وقد نشرت مجلة Feminin الفرنسية مجموعة منها، مؤكدةً أن هذه الأفكار السائدة غير صحيحة ويجب عدم اتباعها أو تداولها من جديد.ومن الأخطاء المنتشرة أن "التقشير يساعد على إزالة حَبّ الشباب"، حيث أكد خبير تجميل للمجلة أن هناك نصائح غريبة تتعلق بترطيب البشرة وتنظيفها، مثل: فرك الوجه للحصول على بشرة صافية ونقية، أو يجب أن يكون التقشير جزءاً من روتين العناية بالبشرة اليومي، أو أن البشرة الدهنية تحتاج إلى الغسل المتكرر. هذه بعض من أكثر الخرافات المنتشرة بين الصبايا، ولكن الصحيح أن المبالغة في هذه العادات يمكن أن يجرّد البشرة من الزيوت الطبيعية التي تحتاج إليها مما يسبب جفافها، فعلى الرغم من أن التقشير طريقة رائعة لتنظيف الأوساخ العميقة من الجلد، لكن يجب ألاّ يكون من الطقوس اليومية، لأن فرك الوجه بشكل متكرر يؤدي إلى تهيج البشرة المعرضة لحَبّ الشباب.ومن الأخطاء الشائعة أيضاً أن استخدام واقي الشمس يكون في فصل الصيف فقط، حيث يعتقد الكثيرون أن هناك رابطاً وحيداً بين واقي الشمس في الأيام الصيفية المشمسة، وأن لا فائدة منه في باقي أيام السنة، والحقيقة أنه يجب وضع واقٍ من الشمس يومياً.وفي هذا السياق، يقول الدكتور شيلش آير، طبيب الأمراض الجلدية لموقع "فوربس" إن الأشعة فوق البنفسجية التي قد تسبّب سرطان الجلد موجودة دائماً، فهي غير مرتبطة بحالة الطقس، بارداً كان أو حاراً، ولا تحجبها الغيوم.وهناك من يطبّق مقولة أن معجون الأسنان علاج جيد لبثور الوجه، فعلى الرغم من أن العديد من المكونات الموجودة في معجون الأسنان قد تساعد في تقليص حجم البثور وتجفيفها، فإن أضرار استخدامه الجانبية أكثر.يحتوي معجون الأسنان على مستوى "بي إتش" عالٍ يمكن أن يهيج البشرة، ويسبّب الطفح الجلدي وحرقان الجلد، بالإضافة إلى (كبريتات لوريل الصوديوم)، وهو مكوّن آخر موجود غالباً في معجون الأسنان، ومن المعروف أنه يسبب تهيّجاً للبشرة لدى البعض، وقد يزيد من انتشار حَبّ الشباب.وتصدّق غالبية الفتيات مقولة أن وحلق شعر الساقين يجعله ينمو أكثر سمكاً، وهي مسألة غير صحيحة، إذ توضح خبيرة تجميل الشعر أنابيل كينجسلي لصحيفة "الغارديان" البريطانية أن "شعرك ليس عشباً يتم تحفيزه من طريق القص، فإذا عمدت الى قص شعرك وحلق شعر رأسك أو ساقيك أو في أي مكان آخر، فلن ينمو الشعر بكثافة أكثر، ذلك أن طول أطراف الشعر القصيرة والتي عادة ما تكون مدبّبة بشكل طبيعي، هي التي تعطي انطباعاً بأن سمك الشعر أكبر عند نموه. ومع ذلك، فإن إزالة الشعر بالشمع يمكن أن يتسبب في بعض الحالات في نمو الشعر بشكل متقطع.