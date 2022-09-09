الأمومة تحميكِ من السرطان!

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نشرت دورية "Scientific Reports"، نتائج دراسة أجريت في جامعة كلاغنفورت بالنمسا، تشير إلى أن النساء اللاتي لم تنجبن أطفالاً، تصبحن أكثر عرضة للوفاة بسبب الإصابة بالسرطان مقارنة بالأمهات بنسبة 72%.الدراسة شملت الدراسة تحليل البيانات المتعلقة بالأبوة وحالة الزواج والدخل ضمن دراسة طويلة الأمد لعينة كبيرة من الأشخاص، وكشفت النتائج أن النساء اللاتي أنجبن أطفالاً، أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان، كما أن الرجال الذين لديهم أطفال، يصبحون أقل عرضة للوفاة من الأمراض المعدية، ونحو ثلثيهم أقل عرضة للوفاة من السرطان، وأكثر من نصفهم أقل عرضة للوفاة بسبب الحوادث أو القتل أو الانتحار.وأعزى الباحثون نتائج الدراسة إلى أن الكثير من الآباء والأمهات يتبعون أنماطاً صحية للحياة بعد الإنجاب، كما أن تكرار التعرض للعدوى من الأمراض التي تصيب الأطفال يعزز عمل أجهزتهم المناعية، مما يجعل أجسادهم أكثر مقاومة للالتهابات والشيخوخة.