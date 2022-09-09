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المرأة

طرق للحصول على شعر أكثر كثافة.. بعد سن الـ40

Lebanon 24
09-09-2022 | 16:00
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سواءً كنت تعانين تساقط الشعر أو ترققه، أو ترغبين فقط في تعزيز نمو شعرك وجعله أكثر لمعانًا وسمكًا، فإن هناك العديد من الأطعمة الغنية بالمغذيات التي يوصي الخبراء بإضافتها إلى نظامك الغذائي، خصوصاً في حال بلغتِ الأربعين، لذا تابعي القراءة لتعرفي ماذا تأكلين. 
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تناولي المزيد من البروتين 
 يزيد البروتين من تخليق الكيراتين في الجسم، لذلك غالبًا ترتبط هذه المغذيات بشعر وأظافر أقوى، لذا إن الحصول على المزيد منه في نظامك سيساعد في الحفاظ على قوتها، رغم الآثار الحتمية للشيخوخة، ومن الأطعمة الغنية بالبروتين: الزبادي واللحوم، مثل: الدجاج ولحم البقر والبقوليات والمكسرات. 
 
أضيفي المزيد من الأحماض الدهنية الأساسية 
 الشعر مصنوع من البروتينات، لذا إن اتباع نظام غذائي متوازن بالبروتين يمكن أن "يساعد في صحة الشعر"، لذا وبينما يوصى بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل: الدجاج والديك الرومي والأسماك ومنتجات الألبان والبيض والبقوليات والمكسرات، فإن تناول الأحماض الدهنية الأساسية، التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 و6 الدهنية يساعد أيضاً. وهذا يشمل: الأسماك واليقطين وبذور الكتان والجوز والخبز المعزز والمكرونة، حيث يمكن أن تساعد في منع الجفاف في الشعر. 
 
شرب الماء 
نظرًا لأن شرب كمية كافية من الماء (6-8 أكواب في اليوم) ضروري لجميع وظائف الجسم، فإنه ضروري أيضًا لفروة الرأس وشعرٍ أكثر صحة، وغالبًا يعني الحفاظ على رطوبة بشرتك (وفروة رأسك) شعرًا أكثر لمعانًا وسمكًا. 
 ومن العلامات التي تدل على أنكِ لا تشربين كمية كافية من الماء تشمل تكسر الشعر، وهو السبب الأول لشعر أنحف. 
 
المصدر: زهرة
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