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المرأة

هل تعتزل سيرين عبد النور التمثيل؟

Lebanon 24
09-09-2022 | 23:16
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علّقت الفنانة سيرين عبد النور على خبر اعتزالها قريبًا، وقالت رداً على سؤال حول التفكير بالاعتزال وهي في عزّ عطائها؟ "لماذا لا افكر بالموضوع بعد 22 عامًا من العمل؟، لكن المعطيات هي التي تقرر خاصة عندما يشعر الممثل انه تعب بفترة معينة ليحقق الأمور التي يطمح لها، هنا تأتي فكرة الاعتزال التمثيلي وليس الغنائي قد اركز اكثر على الغناء في الفترة المقبلة بحسب تعبيرها.
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(بصراحة)
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