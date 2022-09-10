شيرين مع ابنتها على "تيك توك"... أيّ أغنيّة اختارت؟

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عادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للظهور من جديد، ولكن هذه المرة عبر تطبيق "تيك توك" من خلال حساب ابنتها "هنا" في مفاجأة للجميع.وقدمت شيرين مع ابنتها أغنية "محصلش حاجة" للفنانة سميرة سعيد، حيث ظهرت وهي ترقص وتقدم استعراضات كوميدية على الكلمات، التي تفاعل معها الجمهور بشكل آخر.