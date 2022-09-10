فنانة تُؤجّل طرح أغنيتها الجديدة بسبب وفاة الملكة اليزابيث... والجمهور ينتقدها!

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نعت نجمات كثيرات من العالم العربي الملكة اليزابيث الثانية عبر الـ"سوشيال ميديا"، حيث عبّرن عن حزنهن وقدّمن تعازيهن، ولكن بعضهن تخطى واجب العزاء على غرار الفنانة المغربية مريم حسين، التي أعلنت عن تأجيل طرح أحدث أعمالها الفنية إلى يوم الجمعة المقبل 16 أيلول احتراماً لوفاة الملكة.وتعرضت حسين لموجة سخرية واسعة بسبب ما اعتبرته شريحة واسعة من المتابعين على أنّه "مبالغة في إظهار الحزن".