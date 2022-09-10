هذه أفضل الأساليب للتخلّص من الذقن المزدوج بدون جراحة

يُشكّل الذقن المزدوج أحد العيوب المزعجة التي يمكن التخلّص منها بأساليب مختلفة، ولحسن الحظ أنه من الممكن التغلّب على هذه المشكلة التجميليّة الشائعة دون الاستعانة بالجراحة.



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- ما هي أسبابها؟

تقف وراء ظهور الذقن المزدوج عوامل مختلفة أبرزها:



• أسلوب الحياة:



يمكن لبعض العادات السيئة أن تتسبب في تفاقم مشكلة الذقن المزدوج، وأبرزها: الإفراط في التعرّض للشمس، الإجهاد النفسي، التدخين، النظام الغذائي غير المتوازن، عدم الحصول على الكفاية من النوم، وعدم ترطيب البشرة بشكل صحيح.



• الزيادة في الوزن:



تتسبب السمنة بترهّل البشرة في منطقة تحت الذقن، ويتفاقم الوضع بحال عدم ممارسة أي نشاط رياضي مما يجعل الدهون تتكدّس في منطقة الرقبة التي تُعتبر إحدى أكثر مناطق الجسم تأثراً بزيادة الوزن. ينتج الذقن المزدوج عن كتلة من الدهون تتشكّل تحت الجلد عند الجهة الخلفيّة من الذقن. وقد تكون هذه الكتلة سطحيّة أو عميقة ولكنها في كلّ الحالات تُصبح مصدر إزعاج لمن يُعاني منها. إذ يُمكن لهذه المشكلة التجميليّة، الشائعة بين النساء والرجال على السواء، أن تظهر في مختلف الأعمار. وهي تتسبب بشكل عام في جعل الوجه يبدو مُثقلاً وفاقداً لشبابه مما يتطلّب البحث عن أفضل الحلول الممكنة للتخلّص منها.- ما هي أسبابها؟تقف وراء ظهور الذقن المزدوج عوامل مختلفة أبرزها:• أسلوب الحياة:يمكن لبعض العادات السيئة أن تتسبب في تفاقم مشكلة الذقن المزدوج، وأبرزها: الإفراط في التعرّض للشمس، الإجهاد النفسي، التدخين، النظام الغذائي غير المتوازن، عدم الحصول على الكفاية من النوم، وعدم ترطيب البشرة بشكل صحيح.• الزيادة في الوزن:تتسبب السمنة بترهّل البشرة في منطقة تحت الذقن، ويتفاقم الوضع بحال عدم ممارسة أي نشاط رياضي مما يجعل الدهون تتكدّس في منطقة الرقبة التي تُعتبر إحدى أكثر مناطق الجسم تأثراً بزيادة الوزن.