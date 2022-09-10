بدت كالأميرات.. وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تتزوج باحتفال ضخم من خطيبها الفلسطيني في قبرص (صور وفيديو)

دخلت الممثلة ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة سينتيا صمويل والممثل الفلسطيني آدم بكري القفص الذهبي بزفاف أقيم أمس السبت في قبرص.

وأقام الثنائي زفافهما في احتفال ضخم بحضور الأهل والأصدقاء، واختارت سينتيا فستانا أبيض من توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة، أثار إعجاب الجميع، حيث صُمم بأكمام من الشيفون وبدا منفوشا بعض الشيء من الأسفل، فيما اعتمدت تسريحة شعر مرتفعة مع طرحة طويلة للغاية.

وارتبطت سينتيا بقصة حب مع الممثل الفلسطينيّ الأصل آدم بكري خلال مشاركتهما معا بطولة مسلسل "بوابة الجحيم".

وقبل الإعلان الرسمي عن خطوبتهما، كانت علاقة الحب التي جمعتهما محطّ أنظار الجمهور؛ بحكم أنهما كانا ينشران صورا لهما في مناسبات عدّة عامة وخاصة.

كما وشم آدم اسم حبيبته على جسده وتحديدا في أسفل رقبته الخلفيّة، ونشر مجموعة من الصور، وعلق عليها: "ملكي" مع وضع علامة اللانهاية.

وأعلنا خطوبتهما في شهر آب 2021، حيث وثقت لحظة تقديم بكري خاتم الخطوبة لها، وعلّقت حينها على الفيديو قائلة: "معك إلى الأبد" .

وآدم بكري وهو الابن الأوسط للممثل والمخرج محمد بكري الذي لعب بطولة أهم أفلام الفرنسي كوستا غافراس، ويبلغ من العمر 34 عاماً، فقد ولد في العام 1988، أما سينتيا فتبلغ من العمر 27 عاماً، حيث ولدت في العام 1995.

واشتهرت سينتيا في مسلسلين شهيرين هما "خمسة ونص" مع الممثلة نادين نسيب نجيم ومسلسل "من الآخر".

(فوشيا)