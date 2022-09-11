ظهرت بفستان ضيق مُثير.. طليقة معتصم النهار تخطف الأنظار والجمهور: "عنجد كيف تركك" (صور)

نشرت لين برنجكجي طليقة الممثل السوري معتصم النهار صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وخطفت لين الأنظار بإطلالتها في إحدى المناسبات، حيث ارتدت فستانا ضيقا طويلا من دون أكمام وشفافا في المنطقة السفلية وباللون البيج، ونسقت معه القفازات. كما اعتمدت تسريحة الشعر "الشينيون".

Advertisement

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال لين، وعلقت إحداهن بالقول: " عنجد كيف تركك معتصم والله العظيم بجوز الزلمه عليه سحر وهو مو دريان امانه حسبيلو عند شي شيخ لك قمررر انتي قمررر".