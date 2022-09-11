Advertisement

المرأة

ظهرت بفستان ضيق مُثير.. طليقة معتصم النهار تخطف الأنظار والجمهور: "عنجد كيف تركك" (صور)

Lebanon 24
11-09-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-989390-637984864321985272.png
Doc-P-989390-637984864321985272.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت لين برنجكجي طليقة الممثل السوري معتصم النهار صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وخطفت لين الأنظار بإطلالتها في إحدى المناسبات، حيث ارتدت فستانا ضيقا طويلا من دون أكمام وشفافا في المنطقة السفلية وباللون البيج، ونسقت معه القفازات. كما اعتمدت تسريحة الشعر "الشينيون".

 

 
Advertisement
 

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال لين، وعلقت إحداهن بالقول: " عنجد كيف تركك معتصم والله العظيم بجوز الزلمه عليه سحر وهو مو دريان امانه حسبيلو عند شي شيخ لك قمررر انتي قمررر".

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2022-09-11
08:00 | 2022-09-11
05:00 | 2022-09-11
04:36 | 2022-09-11
23:30 | 2022-09-10
23:00 | 2022-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website