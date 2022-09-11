الأسود يطغى على إطلالات النجمات في مهرجان البندقية (صور)

يعتبر مهرجان البندقية السينمائي من بين الأأحداث التي تحرص النجمات على الظهور بأجمل حّلة ممكنة، ومع اقتراب فعاليات المهرجان من نهايته، لا تزال تستقطب سجادته الحمراء أشهر النجوم والنجمات وأجمل الإطلالات. وكان لافتاً مساء أمس طغيان اللون الأسود على معظم إطلالات النجمات.
كايت بلانشيت Cate Blanchett
تألقت الممثلة كايت بلانشيت بفستان أسود بكتف واحدة من توقيع علامة لويس فويتون Louis Vuitton .
جوليان مور Julianne Moore
الأسود أيضاً كان خيار النجمة جوليان مور Julianne Moore التي ارتدت فستاناً بقصة أوف شولدر من توقيع دار كريستيان ديور Christian Dior.
تيسا تومبسون Tessa Thompson
بعيداً عن الأسود، اختارت النجمة تيسا تومبسون Tessa Thompson فستان بتصميم غريب ولافت من توقيع دار سكياباريللي Schiaparelli
إليسا هوسك Elsa Hosk
أرادت اليسا أن تطل على سجادة مهرجان البندقية بخيار جريء، فارتدت فستاناً مكشوف الكتفين ومصنوع من الجلد الأسود من توقيع علامة Helsa Studio