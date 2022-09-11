بفستان أصفر قصير.. درّة تخطف أنظار متابعيها عبر "إنستغرام" (صور)

شاركت الفنانة التونسية درة مرزوق متابعيها صورة جديدة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

Advertisement

وظهرت درة بإطلالة جذابة أنيقة من أمام البحر، مرتدية فستان قصير باللون الاصفر، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

وعلقت درة على الإطلالة قائلة: "الحب والمحبة هو الشعور بالشمس من كلا الجانبين".

وعلّق العشرات من متابعي وعشاق النجمة درة عبر حسابها على "انستغرام"، مادحين جمالها وإطلالتها.

وكانت قج كشفت درة في وقت سابق، عن عدم قدرتها على تحمل النقد الذي تتعرض له أحيانًا من المتابعين، مؤكدة أنها تقوم بحذف جميع التعليقات السلبية التي تظهر على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت درة زروق أثناء حلولها ضيفة برفقة زوجها هاني سعد، مع الإعلامي مصطفى الآغا مقدم برنامج "صدى الملاعب" على فضائية MBC، إنها لم تحصل على حقها كممثلة، لذا كانت تُفكر في الاعتزال، في الوقت الذي لا تعتبر أن الشهرة هي الغاية أو الهدف الأول لها.