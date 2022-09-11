رغدة تهاجم منتقدي صورة ميرفت أمين برسالة قاسية

Advertisement

كشفت الفنانة السورية رغدة خلال منشور لها على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" عن استيائها الشديد من التنمر على كبار السن، وذلك بعد الانتقادات التي طالت الفنانة ميرفت أمين، وتنمر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على ظهور علامات الكبر على وجهها خلال عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق.ونشرت رغدة صورة لها، تظهر فيها علامات الكبر، وعلقت عليها قائلة: "نعم كبرنا لكننا لسنا أحصنة، نعم كبرنا كما ستكبرون يومًا، لكننا لم ولن يكن ظهورنا مباح للجلادين، نضجنا بما يكفي لنستبدل احتياجاتنا السابقة بعافية وستر واستغناء عن تفاصيل زمن قبيح، كبرنا واتسعت بصيرتنا ما يكفيها شرور الآخرين فابتعدت عنهم وأغلقت منافذ احتمالها لمهاترات لا تسمن العقل ولا تغني الروح إلا بوجع.