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المرأة
رغدة تهاجم منتقدي صورة ميرفت أمين برسالة قاسية
Lebanon 24
11-09-2022
|
14:00
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كشفت الفنانة السورية رغدة خلال منشور لها على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" عن استيائها الشديد من التنمر على كبار السن، وذلك بعد الانتقادات التي طالت الفنانة ميرفت أمين، وتنمر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على ظهور علامات الكبر على وجهها خلال عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق.
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ونشرت رغدة صورة لها، تظهر فيها علامات الكبر، وعلقت عليها قائلة: "نعم كبرنا لكننا لسنا أحصنة، نعم كبرنا كما ستكبرون يومًا، لكننا لم ولن يكن ظهورنا مباح للجلادين، نضجنا بما يكفي لنستبدل احتياجاتنا السابقة بعافية وستر واستغناء عن تفاصيل زمن قبيح، كبرنا واتسعت بصيرتنا ما يكفيها شرور الآخرين فابتعدت عنهم وأغلقت منافذ احتمالها لمهاترات لا تسمن العقل ولا تغني الروح إلا بوجع.
وتابعت رغدة: "نعم كبرنا للحد الذي لا يعني فيه هذا الأمر سوى أولادنا، للحد الذي بتنا نجيد فيه قراءة النفوس المحيطة بنا دون لعثمة، للحد الذي نعتز بأنوثتنا، ونمتن لها على ما احتملته فوق طاقتها عبر رحلة طويلة وشاقة".
المصدر: لها
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