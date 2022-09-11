ماسك الخميرة للوجه... هل جرّبته يوماً؟

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تعود شهرة ماسك الخميرة للوجه لعقود فائتة طويلة، إلا أنه اكتسب مؤخراً شعبية كبرى بسبب فوائده المتعددة للبشرة.تتميز الخميرة بمحتواها الغني بفيتامينات المجموعة ب، فيما يلي أبرز فوائد الخميرة للوجه:- ترطيب الجلد نظراً لمحتواها الغني بفيتامين ب 6 والبوتاسوم وحمض الفوليك.- تجديد شباب البشرة من خلال التخلص من خلايا الجلد الميتة.- علاج مشاكل البشرة كالأكزيما والتهاب الجلد وحب الشباب بسبب محتواها الغني بفيتامين ب 2.- محاربة علامات التقدم في العمر لاحتوائها على واحدة من أقوى مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة المسؤولة عن شيخوخة البشرة.ماسك الخميرة للبشرة الجافةيمكن لهذا الماسك أن يساعدك في ترطيب البشرة وإعطائها مظهرا أكثر صحة وحيوية، كل ما تحتاجين إليه لتحضير هذا الماسك ما يلي:- 1 ملعقة كبيرة من الحليب- 1 ملعقة كبيرة من الخميرة- اخلطي المكونات مع بعضها البعض ثم ضعيها على وجهك مدة تتراوح بين 15-20 دقيقة.عندما يجف القناع أزيليه عن طريق تقشيره، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.للحفاظ على رطوبة البشرة ينصح باستخدامه مرتين أسبوعيا.في حال كنت تعانين من حب الشباب يمكن أن يساعد تطبيق هذا الماسك في حل المشكلة، يتميز الليمون بمحتواه الغني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تنقية البشرة من السموم، كل ما تحتاج إليه لتحضير ماسك الخميرة لحب الشباب ما يلي:2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.2 ملعقة صغيرة من الخميرة.- اخلطي المكونات السابقة مع بعضها البعض- ضعي الخليط على وجهك مدة تتراوح بين 15-20 دقيقة- عندما يجف القناع قم بغسل وجهك بالماء الفاتر.يعتمد عدد مرات تطبيق ماسك الخميرة للوجه على نوع بشرتك والمشاكل التي تعاني منها، في حال كانت بشرتك جافة أو تحتوي على حب الشباب ينصح بتطبيق ماسك الخميرة مرتين أسبوعيا، عدا عن ذلك فينصح بتطبيقه مرة واحدة كل أسبوع أو 10 أيام.