معلومة لم تعرفوها عن فستان زفاف الملكة اليزابيث... نقل من هذا البلد العربي!

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قد لا يعلم كثيرون أن فستان الملكة إليزابيث الثانية في ليلة زفافها على دوق إدنبرة فيليب مونتباتن عام 1947، قبل أن تصبح ملكة لبريطانيا، نُقل من دمشق إلى لندن.وأرسل القصر الملكي آنذاك طلباً خاصاً إلى السفارة السورية في لندن بعهد الرئيس شكري القوتلي للحصول على ثوب من البروكار الدمشقي وعليه رسم لـ "عصفوري حب" يقبلان بعضهما وهو ما يعرف اليوم بنقشة الملكة، أرضيته بيضاء وأجنحة العصافير من الذهب عيار 12 قيراط.وبعد وصول القماش إلى إنكلترا قام المصمم نورمان هارتنيل بتحويل القماش إلى فستان الزفاف الذي ترونه في الصور المحفوظة حالياً في المتحف الملكي في قصر باكنغهام.وجاء الفستان بياقة على شكل قلب وخصر منخفض من دون أحزمة، وتنورة بطول الأرض، مع تطريزات رائعة من الورود، قيل إن هارتنيل استوحاها من رسومات الرسام بوتيتشيلي في لوحة بريمافيرا الشهيرة، والتي تعبر عن استقبال الربيع، وكأن إطلالة الملكة في حفل الزفاف تبث البهجة والأمل.وتم تزيين الثوب بالكريستال و10 آلاف حبة لؤلؤة مستوردة من الولايات المتحدة الأميركية.وقد قال هارتنيل، الذي كان مصمم البلاط منذ عام 1938، عن فستان الملكة إليزابيث "أجمل فستان صنعته حتى الآن"، بحسب مجلة تايم الأميركية.