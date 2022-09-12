27
o
بيروت
27
o
طرابلس
14
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
معلومة لم تعرفوها عن فستان زفاف الملكة اليزابيث... نقل من هذا البلد العربي!
Lebanon 24
12-09-2022
|
01:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
قد لا يعلم كثيرون أن فستان الملكة إليزابيث الثانية في ليلة زفافها على دوق إدنبرة فيليب مونتباتن عام 1947، قبل أن تصبح ملكة لبريطانيا، نُقل من دمشق إلى لندن.
وأرسل القصر الملكي آنذاك طلباً خاصاً إلى السفارة السورية في لندن بعهد الرئيس شكري القوتلي للحصول على ثوب من البروكار الدمشقي وعليه رسم لـ "عصفوري حب" يقبلان بعضهما وهو ما يعرف اليوم بنقشة الملكة، أرضيته بيضاء وأجنحة العصافير من الذهب عيار 12 قيراط.
Advertisement
وبعد وصول القماش إلى إنكلترا قام المصمم نورمان هارتنيل بتحويل القماش إلى فستان الزفاف الذي ترونه في الصور المحفوظة حالياً في المتحف الملكي في قصر باكنغهام.
وجاء الفستان بياقة على شكل قلب وخصر منخفض من دون أحزمة، وتنورة بطول الأرض، مع تطريزات رائعة من الورود، قيل إن هارتنيل استوحاها من رسومات الرسام بوتيتشيلي في لوحة بريمافيرا الشهيرة، والتي تعبر عن استقبال الربيع، وكأن إطلالة الملكة في حفل الزفاف تبث البهجة والأمل.
وتم تزيين الثوب بالكريستال و10 آلاف حبة لؤلؤة مستوردة من الولايات المتحدة الأميركية.
وقد قال هارتنيل، الذي كان مصمم البلاط منذ عام 1938، عن فستان الملكة إليزابيث "أجمل فستان صنعته حتى الآن"، بحسب مجلة تايم الأميركية.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"عروس الموسم".. ما لا تعرفونه عن داليا جنبلاط الضاهر (صور)
Lebanon 24
"عروس الموسم".. ما لا تعرفونه عن داليا جنبلاط الضاهر (صور)
03:14 | 2022-09-12
12/09/2022 03:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يصرّ باسيل على عدم وصول عون إلى بعبدا؟
Lebanon 24
لماذا يصرّ باسيل على عدم وصول عون إلى بعبدا؟
02:00 | 2022-09-12
12/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّعم رُفع بشكل كامل.. هكذا أصبح سعر البنزين اليوم
Lebanon 24
الدّعم رُفع بشكل كامل.. هكذا أصبح سعر البنزين اليوم
03:35 | 2022-09-12
12/09/2022 03:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية الجنوبية.. هذا ما حصل عند تقاطع المشرفية (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الضاحية الجنوبية.. هذا ما حصل عند تقاطع المشرفية (فيديو)
09:43 | 2022-09-12
12/09/2022 09:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّكات في بيروت.. ما جديد قطع الطرقات؟
Lebanon 24
تحرّكات في بيروت.. ما جديد قطع الطرقات؟
06:31 | 2022-09-12
12/09/2022 06:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2022-09-12
إليكِ أسباب تعلّق الطفل الزائد بالأم
11:00 | 2022-09-12
مي حريري تردّ على الساخرين من حزنها على الملكة إليزابيث.. ماذا قالت؟
08:00 | 2022-09-12
فستانها حديث الجميع... هكذا أطلّت فاليري أبو شقرا في زفاف سينتيا صاموئيل
05:00 | 2022-09-12
حقن جديدة لعلاج التجاعيد تطيح بالبوتوكس والفيلر
03:58 | 2022-09-12
بشعر أشقر قصير.. زوجة زياد برجي المغربية تلفت الانظار وصور رومانسية تجمعهما!
02:18 | 2022-09-12
بعد زفافها "الأسطوري" في قبرص.. وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة بلقطات رومنسية مع عريسها الفلسطيني (صور)
فيديو
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
12/09/2022 22:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
12/09/2022 22:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
12/09/2022 22:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact