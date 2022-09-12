بعد زفافها "الأسطوري" في قبرص.. وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة بلقطات رومنسية مع عريسها الفلسطيني (صور)

بعرس "ملوكي"، دخلت الممثلة ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة سينتيا صمويل والممثل الفلسطيني آدم بكري القفص الذهبي بزفاف أقيم مؤخرا في قبرص

وتألقت سينتيا بفستان أبيض من توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة.

Advertisement

ونشر بكري عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على انستغرام صورة سيلفي مع سينتيا داخل المصعد معلقا عليها بالقول :"زوجتي".

كما انتشرت صورة للعروسين ظهرا فيها بلقطة حميمة.