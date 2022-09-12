حقن جديدة لعلاج التجاعيد تطيح بالبوتوكس والفيلر

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أعلنت منظمة الغذاء والدواء (FDA) عن موافقتها على استخدام حقن جديدة لعلاج التجاعيد أفضل من البوتوكس لأنها تدوم لمدة أطول من مدة العلاج القديم.ونقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية تفاصيل الخبر الذي جاء بعد فترة طويلة من استخدام حقن البوتوكس والفيلر، من دون أن تصدر المنظمة منذ سنوات طويلة أي موافقة على مثل هذه الحقن المخصصة لعلاج التجاعيد.ولفتت الصحيفة إلى أنه يتم حقن Daxxify فى التجاعيد والخطوط التعبيرية حول العينين، وهي تصمد لمدة ستة أشهر تقريباً، وبالتالي فلن يحتاج الأشخاص المهتمون بالحقن التجميلية إلا لاستخدامها مرتين فقط في السنة بدلاً من مرات عدة مثلما كان يحدث مع حقن البوتوكس.وأضاف التقرير أن الحقن الجديدة تعمل بطريقة البوتوكس نفسها من خلال تجميد عضلات الوجه بشكل فعال، مما يمنع ظهور التجاعيد والخطوط التعبيرية.إلى ذلك، لم يحدّد سعر الحقن الجديدة لعلاج التجاعيد بشكل نهائي حتى الآن، ولكن الخبراء يتوقعون أن يراوح بين 250 و500 دولار للحقنة الواحدة.أما موعد تداول الحقن في السوق التجاري فسيكون بعد تجربتها في بعض المناطق على أنماط معينة من المرضى، وبعد نجاح الحقن الجديدة في علاج التجاعيد من دون أي مضاعفات جانبية ستتم الموافقة على إتاحتها للجميع.