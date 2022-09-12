فستانها حديث الجميع... هكذا أطلّت فاليري أبو شقرا في زفاف سينتيا صاموئيل

تألقت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا خلال حضورها حفل زفاف سينتيا صاموئيل وآدم بكري، وانتشرت صور إطلالتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

فقد اختارت فاليري فستاناً قصيراً من Self-Portrait باللون الزهري الفاتح، ما منحها لوك أنثوي وناعم.

وتميّز الفستان بالشق الجانبي، بالإضافة إلى الحبيبات البرّاقة التي زيّنت الخصر، الصدر وحمالات الفستان. كما نسّقت أبو شقرا بعض المجوهرات مع الفستان مثل الأقراط، الساعة والأساور باللون الفضي.

كما أكملت إطلالتها من خلال انتعال صندل مع شرائط باللون الفضي.