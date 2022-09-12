Advertisement

متفرقات

فستانها حديث الجميع... هكذا أطلّت فاليري أبو شقرا في زفاف سينتيا صاموئيل

Lebanon 24
12-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-989706-637985778121017010.jpg
Doc-P-989706-637985778121017010.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تألقت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا خلال حضورها حفل زفاف سينتيا صاموئيل وآدم بكري، وانتشرت صور إطلالتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

فقد اختارت فاليري فستاناً قصيراً من Self-Portrait باللون الزهري الفاتح، ما منحها لوك أنثوي وناعم.

 

Advertisement

A post shared by @valerie_abou_chacra_11

وتميّز الفستان بالشق الجانبي، بالإضافة إلى الحبيبات البرّاقة التي زيّنت الخصر، الصدر وحمالات الفستان. كما نسّقت أبو شقرا بعض المجوهرات مع الفستان مثل الأقراط، الساعة والأساور باللون الفضي.

 

كما أكملت إطلالتها من خلال انتعال صندل مع شرائط باللون الفضي.

المصدر: jamalouki

متفرقات

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-09-12
11:00 | 2022-09-12
05:00 | 2022-09-12
03:58 | 2022-09-12
02:18 | 2022-09-12
01:28 | 2022-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website