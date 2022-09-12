Advertisement

المرأة

مي حريري تردّ على الساخرين من حزنها على الملكة إليزابيث.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
12-09-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-989784-637985922650405978.jpg
Doc-P-989784-637985922650405978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ردّت الفنانة اللبنانيّة مي حريري على الساخرين من حزنها على الملكة اليزابيث، بعدما اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي تغريدتها الحزينة.

 
Advertisement

ونشرت مي حريري صورةً لها من بريطانيا وهي تضع تاجاً على رأسها، وعلّقت علها قائلة: "لم أنزعج من قراءة تعليقاتكم السخيفة بخصوص وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بقدر ما تأسفت على عقولكم الفارغة التي لا تستخدم سوى للتشهير ولإذلال الملوك والمشاهير".

 
 

وتابعت مي حريري قائلةً: "شكراً بريطانيا العظمى البلاد التي احتضنتي وقدمت لي الإقامة الدائمة. الرحمة للملكة ولأصحاب العقول الفارغة".

 

وكانت مي قد غرّدت سابقاً: "وعيت اليوم ومزاجي مش منيح حسيت في شي كبير مش حلو حيصير! ولما سمعت هالخبر إتأكدت إنو إحساسي كان بمحلو".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2022-09-12
14:00 | 2022-09-12
08:00 | 2022-09-12
05:00 | 2022-09-12
03:58 | 2022-09-12
02:18 | 2022-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website