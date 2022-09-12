مي حريري تردّ على الساخرين من حزنها على الملكة إليزابيث.. ماذا قالت؟

ردّت الفنانة اللبنانيّة مي حريري على الساخرين من حزنها على الملكة اليزابيث، بعدما اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي تغريدتها الحزينة.

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ونشرت مي حريري صورةً لها من بريطانيا وهي تضع تاجاً على رأسها، وعلّقت علها قائلة: "لم أنزعج من قراءة تعليقاتكم السخيفة بخصوص وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بقدر ما تأسفت على عقولكم الفارغة التي لا تستخدم سوى للتشهير ولإذلال الملوك والمشاهير".

وتابعت مي حريري قائلةً: "شكراً بريطانيا العظمى البلاد التي احتضنتي وقدمت لي الإقامة الدائمة. الرحمة للملكة ولأصحاب العقول الفارغة".

لم أنزعج من قراءة تعليقاتكم السخيفة بخصوص وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بقدر ما تأسفت على عقولكم الفارغة التي

لا تستخدم سوى للتشهير ولإذلال الملوك والمشاهير.

شكراً بريطانيا العظمى البلاد التي إحتضنتي وقدمت لي الإقامة الدائمة.

الرحمة للملكة ولأصحاب العقول الفارغة pic.twitter.com/yP5WKJ3qXz — May Hariri - مي حريري (@HaririAMay) September 10, 2022

وكانت مي قد غرّدت سابقاً: "وعيت اليوم ومزاجي مش منيح حسيت في شي كبير مش حلو حيصير! ولما سمعت هالخبر إتأكدت إنو إحساسي كان بمحلو".