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المرأة
خدع بالمكياج.. لحاجبين مثاليين
Lebanon 24
12-09-2022
|
16:00
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تساهم الحواجب المثالية في الحصول على وجه جميل ومتناسق، فضلاً عن منحكِ مكياجاً رائعاً، فهي أشبه بالإطار الذي يجمع تكوينات وجهكِ، ويمنحكِ الجاذبية والتوازن.
من خلال تطبيق بعض الخدع بمستحضرات التجميل المخصصة للحواجب، يمكنكِ تحقيق هدفكِ في الحصول على حاجبين مثاليين، تعرفي على هذه الحيل البسيطة.
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حيل بالمكياج لحاجبين مثاليين:
1. الهايلايتر
من أهم المستحضرات التجميلية، التي عليكِ الاستعانة بها عند رسم الحاجبين، حيث يطبق الهايلايتر تحت حاجبيكِ لجعلهما يبدوان بارزين ومتساويين، استخدمي هايلايتر بلون أفتح من لون بشرتكِ، ما يساهم في اتساع منطقة الجفون العلوية، وبالتالي يمكنكِ رسم الحاجبين بشكل صحيح.
2. تحديد الحاجبين
اختيار لون القلم المستخدم في تحديد الحاجبين مهمة صعبة للكثير من النساء، لأن الدرجة المثالية للون حاجبيكِ الطبيعي قد لا تتوافر في أغلب علامات التجميل، ما يجعلكِ تختارين الأقرب لها، لكن انتبهي لأن اختيار اللون الخطأ سيؤدي إلى نتائج كارثية.
3. تلوين حاجبيك
هذه الخطوة الثالثة غاية في البساطة، وتحتاج منكِ إلى تعبئة حاجبيكِ باستخدام القلم أو الفرشاة، للحصول على حاجبين عريضين، لكن طبقيها بنعومة لتفادي الشكل المخيف للحاجبين.
4. حافظي على شكل حاجبيك
إبقاء حاجبيكِ نظيفين ومتناسقين من أهم الخطوات التي عليكِ اتباعها عند تعبئة الحاجب بمستحضرات التجميل، لكن كيف يمكنك الحصول على رسمة حاجبين طبيعية؟.. ابدئي بملء الزوايا الخارجية أولاً ثم اتجهي للداخل، بحيث يكون اللون أقل في الداخل عن الخارج.
المصدر: زهرة
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