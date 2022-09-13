زيندايا تدخل التاريخ في حفل توزيع جوائز إيمي بدورته الـ 74

حصدت النجمة العالمية زيندايا جائزة أفضل ممثلة رئيسية في حفل جوائز Emmy بدورته الـ 74 عن بطولة مسلسل Euphoria للعام الثاني على التوالي.

Advertisement

وأصبحت زيندايا التي تبلغ من العمر 26 عاماً فقط، أصغر امرأة تفوز مرتين بجائزة أفضل ممثلة في تاريخ جوائز الإيمي، إضافة إلى أنها الممثلة الأولى التي تفوز بالجائزة من ذوي البشرة السمراء.

وفي كلمة لها على المسرح، شكرت النجمة منصة HBO على تأمين مساحة آمنة لتقديم المسلسل الصعب كما شكرت المؤلف سام ليفنسون على ثقته بها حتى في اللحظات التي فقدت بها هي الثقة بنفسها.

وتابعت زيندايا حديثها بالقول :" كانت أمنيتي الكبرى لـ Euphoria أن يتمكن من مساعدة الناس على التعافي، وأريد فقط أن أشكر كل من شارك معي قصته. أريدكم أن تعرفوا أن أي شخص أحب شخصيتي أو يشعر وكأن شخصية Rue تمثله أنني ممتنة جدًا لقصصكم وأنا أحملها معي وأحملها معها ".

وبعد انتهاء كلمتها، ظهرت والدتها وهي تجلس بين الحضور وتصفق لها وتمسح دموعها بشكل مؤثر، فانتشر الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الممثلة والمطربة الأميركية قد حققت أيضاً رقماً قياسياً في عدد الترشيحات لجوائز إيمي في نسختها الـ 74، إذ أصبحت أصغر امرأة يتم ترشيحها لجائزة في فئة الإنتاج، بالإضافة إلى 3 جوائز أخرى عن مسلسل Euphoria.

بجانب الترشيحات في فئات الإنتاج والتمثيل، حصلت زيندايا على ترشيحين في فئة الموسيقى الأصلية وكلمات الأغاني عن أغنيتي «I'm Tired» و« Elliot's Song»، اللتين تمت إذاعتهما ضمن الموسم الثاني من مسلسل Euphoria.

كما تعتبر أول امرأة من ذوي البشرة السمراء يتم ترشيحها للجوائز إيمي في التمثيل وكتابة الأغاني في نفس العام.