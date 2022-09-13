Advertisement

المرأة

زيندايا تدخل التاريخ في حفل توزيع جوائز إيمي بدورته الـ 74

Lebanon 24
13-09-2022 | 01:56
A-
A+
Doc-P-989998-637986564170682294.jpeg
Doc-P-989998-637986564170682294.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حصدت النجمة العالمية زيندايا جائزة أفضل ممثلة رئيسية في حفل جوائز Emmy بدورته الـ 74 عن بطولة مسلسل Euphoria للعام الثاني على التوالي.

 
Advertisement
 

وأصبحت زيندايا التي تبلغ من العمر 26 عاماً فقط، أصغر امرأة تفوز مرتين بجائزة أفضل ممثلة في تاريخ جوائز الإيمي، إضافة إلى أنها الممثلة الأولى التي تفوز بالجائزة من ذوي البشرة السمراء.

 
 

وفي كلمة لها على المسرح، شكرت النجمة منصة HBO على تأمين مساحة آمنة لتقديم المسلسل الصعب كما شكرت المؤلف سام ليفنسون على ثقته بها حتى في اللحظات التي فقدت بها هي الثقة بنفسها.

 
 

وتابعت زيندايا حديثها بالقول :" كانت أمنيتي الكبرى لـ Euphoria أن يتمكن من مساعدة الناس على التعافي، وأريد فقط أن أشكر كل من شارك معي قصته. أريدكم أن تعرفوا أن أي شخص أحب شخصيتي أو يشعر وكأن شخصية Rue تمثله أنني ممتنة جدًا لقصصكم وأنا أحملها معي وأحملها معها ".

 
 

وبعد انتهاء كلمتها، ظهرت والدتها وهي تجلس بين الحضور وتصفق لها وتمسح دموعها بشكل مؤثر، فانتشر الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

 
 

وكانت الممثلة والمطربة الأميركية قد حققت أيضاً رقماً قياسياً في عدد الترشيحات لجوائز إيمي في نسختها الـ 74، إذ أصبحت أصغر امرأة يتم ترشيحها لجائزة في فئة الإنتاج، بالإضافة إلى 3 جوائز أخرى عن مسلسل Euphoria.

 
 

بجانب الترشيحات في فئات الإنتاج والتمثيل، حصلت زيندايا على ترشيحين في فئة الموسيقى الأصلية وكلمات الأغاني عن أغنيتي «I'm Tired» و« Elliot's Song»، اللتين تمت إذاعتهما ضمن الموسم الثاني من مسلسل Euphoria.

 
 

كما تعتبر أول امرأة من ذوي البشرة السمراء يتم ترشيحها للجوائز إيمي في التمثيل وكتابة الأغاني في نفس العام.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2022-09-13
04:42 | 2022-09-13
04:14 | 2022-09-13
03:28 | 2022-09-13
16:00 | 2022-09-12
14:00 | 2022-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website