ما هي الفترة المناسبة لوضع الزيت على الشعر والاستفادة منه؟

يحاج الشعر إلى العناية الدائمة، لتكثيفه وزيادة طوله ومنع تساقطه.

ومن بين طرق العناية المنتشرة، وضع الزيت على الشعر مع الأخذ في الاعتبار الفترة المناسبة لذلك، لأنها تختلف باختلاف نوع الضرر الذي تعرّض له الشعر.

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ويؤكد خبراء الجمال أن الفترة المناسبة لوضع الزيت على الشعر التالف، يجب ألاّ تقل عن 12 ساعة، فهي الفترة الأنسب لعلاج الشعر التالف وتحسين مظهره وهيئته الخارجية والداخلية، حيث يُنصح بوضع الزيت لليلة كاملة، وغسله بعد الاستيقاظ من النوم.

أما من يريد التخلص من القشرة، فالمدة يجب ألاّ تقل عن ساعة، وتعتبر هذه الفترة مناسبة لترطيب فروة الرأس وتسهيل القضاء على القشرة من فروة الرأس.

ومن يهدف إلى زيادة حيوية شعره، عليه وضع الزيت لمدة تُراوح بين 15 دقيقة و3 ساعات، فهذه الفترة مناسبة لإعادة تأهيل الشعر وإكسابه اللمعان والحيوية المطلوبين.

ومن المهم قبل تطبيق الزيت على الشعر التأكد من نظافة فروة الرأس وأن تكون خالية من الأتربة والشوائب، ومن ثم تمشيط الشعر بفرشاة ذات أسنان عريضة، لزيادة تنشيط الدورة الدموية، وبعدها يجب وضع كمية من الزيت تتناسب مع طول الشعر وكثافته، ومن المهم تدليك الزيت في فروة الرأس لمدة 5 دقائق، وتركه على الشعر الفترة المناسبة للسماح له بالتغلغل في جذور الشعر.