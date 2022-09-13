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المرأة

ريتا حرب تعلن تخليها عن العكاز وشفائها بالكامل (فيديو)

Lebanon 24
13-09-2022 | 16:00
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أعلنت الممثلة ريتا حرب عن تعافيها بشكل كامل، وتخليها عن العكاز الذي لازمها في الأشهر الماضية، بسبب حادث سير تعرضت له في تركيا.
 
 
ونشرت ريتا مقطع فيديو عبر حساباتها على السوشيال ميديا من داخل المستشفى، وظهرت فيه وهي تسير مستندةً إلى عكازها، قبل أن تقوم برميه على الأرض وتمشي بدونه.
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وأرفقت المقطع بتعليق شرحت فيه تطوّر حالتها الصحية، وكتبت: "اليوم زرت الطبيب باسطنبول بالمستشفى للمراجعة بعد آخر جراحة وبلغني انو صار فيي اتخلى كلياً عن العكازات. رحلة طويلة علّمت فيي كتير".
 
 
وأضافت: "بشكر الله كان حدي طبيب قدر يخلصلي حياتي. شكراً دكتور عزمي على كل الدعم والجراحات الناجحة وبشكر كل الطاقم الطبي الكبير يللي رافقني خلال هالسنة الصعبة والدكتور يللي رمملي وجهي".
 
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر السعيد، وأشادوا بقوة وصبر الفنانة اللبنانية، متمنيين لها الصحة وأن تعود إلى شاطها الفني السابق وأن تبقى قوية.
 
وكانت ريتا قد تعرضت لحادث سير مروع في تركيا، خلال قيامها بتصوير أحد المسلسلات، واضطرت لزراعة شرائح التيتانيوم والمسامير في قدمها، وأجرت العديد من الجراحات الترميمية لوجهها وقدمها واستمرت بالعلاج لأشهر طويلة.
 
المصدر: مجلة لها
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