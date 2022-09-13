معلومات عن أفخم مجوهرات الملكة إليزابيث التي كانت ترتديها دائماً

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تميزت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية طوال 70 عاماً من الحكم في النظام الملكي البريطاني بظهورها الدائم بمجموعة رائعة من المجوهرات، وتم إنشاء بعض كنوز الملكة خصيصاً لها، بينما تم توريث البعض الآخر من خلال عدد من الملوك. فما هي أشهر مجوهراتها؟- تاج فلاديمير تيارا: هو عبارة عن مجموعة رائعة من 15 خاتماً من الألماس مرصعة بلآلئ على شكل قطرة، تم الانتهاء منه في عهد ماري أوف تيك، جدة إليزابيث الثانية في عام 1924 وأصبحت الأحجار قابلة للإزالة ويمكن استبدالها بأحجار الزمرد المشابهة على شكل دمعة. صدر التاج الأيقوني بتكليف من الأمير فلاديمير ألكساندروفيتش كهدية زفاف لعروسه ماريا بافلوفنا في عام 1874. وتم تطوير الزخرفة من قبل سادة دار المجوهرات "كارل إدوارد بولين".اللافت أنه خلال ثورة عام 1917، تم إخفاء التاج مع جواهر أخرى في قصر فلاديمير في بتروغراد ثم سرقه ألبرت ستوبفورد، تاجر فنون بريطاني وعميل سري، بناءً على تعليمات ماريا بافلوفنا نفسها.بعد وفاة الأميرة، تم نقل التاج، إلى جانب المجوهرات الأخرى، إلى ابنتها، الأميرة اليونانية إيلينا فلاديميروفنا، التي باعت التاج مقابل 28 ألف جنيه إسترليني إلى ماري أوف تيك، جدة إليزابيث الثانية، في عام 1921.- طقم مجوهرات الياقوت البورمي: طلبت إليزابيث التاج البورمي الشهير في عام 1973 من دار المجوهرات Garrard & Co.، التي ابتكر حرفيوها الإكليل باستخدام الياقوت من مجموعة الملك الخاصة. يتكون التاج على شكل إكليل من الورود المصنوعة من الفضة والماس والتي تشكل شكل البتلات ومزينة بالياقوت في قلب كل زهرة، واستغرق الأمر 96 ياقوتة لإنشاء مثل هذه الزخرفة. .- قلادة اللؤلؤ اليابانية: تتكون القلادة من أربعة صفوف من اللآلئ مع قلادة مركزية منحنية، يحتوي كل جانب منها على ثلاثة صفوف من الأحجار الكريمة متصلة من الأعلى والأسفل بألماس بقطع الماركيز، وصممت قطعة المجوهرات هذه للملكة بتكليف من الحكومة اليابانية.- طقم كينتيش جيمشت بوريور: يتكون الطقم المثير للإعجاب من مجموعة كاملة من المجوهرات، بروش وقلادة وأقراط من الماس والتي تسمى أيضاً "كينت أميثست". كانت المجموعة في الأصل مملوكة لوالدة الملكة فيكتوريا، دوقة كنت.طقم زبرجد برازيلي: تم تقديم مجموعة فاخرة من الأكوامارين من العقود والأقراط من قبل شعب البرازيل تكريماً لتتويج الملكة إليزابيث في عام 1953.وبعد أربع سنوات، طلبت الملكة البريطانية الحالية تاجاً من الزبرجد الكبير والماس يتوافق مع مجموعة المجوهرات من دار المجوهرات Garrard.- تاج The Delhi Durbar Tiara: تم صنعه بواسطة Garrard & Co للملكة ماري، زوجة الملك جورج الخامس وخاصة في زيارة إلى دلهي في عام 1911.بروش "عقدة الحب": هذا البروش الماسي على شكل قوس هو قطعة أخرى من مجموعة مجوهرات كوين ماري التي ورثتها إليزابيث الثانية بعد وفاتها في عام 1953.- التيجان الفرنسية على الطراز الروسي: يشير تصميم التاج وهو صف رفيع من الماس، إلى كوكوشنيك الروسي. علاوة على ذلك، يوجد في خزانة الملكة ثلاثة زخارف ذات تصميم مماثل، أشهرها هو تاج الملكة ماري، الذي ارتدته الأميرة ليليبت في حفل زفافها عام 1947.