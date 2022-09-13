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المرأة
"الإبنة الفولاذية" في وداع والدتها... لغة جسد الأميرة آن تظهر ضعفها
Lebanon 24
13-09-2022
|
23:00
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أظهرت الأميرة آن، ابنة الملكة إليزابيث الثانية، تأثراً كبيراً خلال حضورها المراسم الجنائزية على مدار الأيام الماضية، بالرغم من أنها معروفة بالفولاذية لأنها نادراً ما تظهر عواطفها.
وتحدثت خبيرة لغة الجسد جودي جيمس إلى صحيفة الإكسبريس البريطانية، حول كيف حاولت آن السيطرة على عواطفها.
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فقالت: "صور أفراد العائلة المالكة في حالة حداد جماعي على الملكة كانت حزينة، لكن صور الأميرة آن التي تبدو منعزلة إلى حد ما والتي تبدو بالفعل وكأنها امرأة يائسة تحاول تقليد مهارة والدتها الشهيرة في الرزانة كما كان من الواضح أنها تكافح بهدوء، وهذا أمر مزعج حقاً".
وأثناء دخول نعش الملكة إليزابيث إلى قصر هوليرود هاوس قامت الأميرة آن بتقديم انحناءة صغيرة مؤثرة، احتراماً وتقديراً لوالدتها الراحلة.
أضافت خبيرة لغة الجسد: "لكن آن حاولت على الأرجح -عبثا- الحفاظ على التقاليد الملكية المتمثلة في تصلب الشفة العليا".
وشوهدت الأميرة آن وهي تنظر أكثر من مرة من خلال زجاج السيارة، دامعة ومتأثرة إلى نعش والدتها الراحلة.
يذكر أن تابوت الملكة إليزابيث الثانية يغادر اليوم الثلاثاء من إدنبرة إلى قصر باكنغهام في لندن، وسيتم نقله مرة أخرى غداً الأربعاء، من قصر باكنغهام إلى قاعة وستمنستر، وذلك حتى صباح يوم الجنازة الرسمية الاثنين، 19 أيلول.
المصدر: ليالينا
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