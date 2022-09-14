فيفي عبده تكشف عن قرار جريء!

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كشفت الفنانة فيفي عبده عن اتخاذها قراراً جريئاً خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال فيديو مباشر على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام".إذ تحدثت فيفي عن خوفها الشديد من فيروس كورونا إذ سبق وأصيبت به، قائلة: "أنا بخاف من كورونا جدًا لأنها جاتلي وكنت بموت ومش بتحرك من البيت؛ وقررت دلوقتي أنعزل عن الناس في الحياة وأفضل في الساحل الشمالي".وتابعت: "أنا قررت أطلع أرقص كل يوم وهدرب الجمهور على الرقص أونلاين، هعلمكم كلكم".وتطرقت فيفي عبده، للحديث عن غلاء الأسعار في مصر، قائلة: "أسعار مصر مش غالية، والناس بتقول الساحل الشمالي غالي. أومال برا مصر يعملوا إيه؟ المشكلة إن التجار بيقلدوا بعض بدون تفكير دا حتى السمك سعره ارتفع مع أنه خير ربنا الصياد بيجيبه من الميه ولا محتاج بنزين ولا فازلين".وعن كيفية اختيارها لأعمالها الفنية، قالت: "أنا حققت إنجازات كتير على المستوى المهني والشخصي وبالتالي بختار الأعمال اللي تضيف ليا وتكون مهمة، ومش بشارك في أي عمل وخلاص لأني قدمت مسلسلات وأفلام كتير وكمان مسرح وبرامج.. بخلاف الرقص ورقصت على جميع أغاني المطربين".