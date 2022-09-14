Advertisement

المرأة

4 حدود شخصية لا تسمحي لزوجك بتجاوزها

Lebanon 24
14-09-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-990436-637987580988166287.PNG
Doc-P-990436-637987580988166287.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الزواج علاقة قائمة على الشراكة بين الزوجين، هذه الشراكة تحتاج إلى الصراحة والشفافية حتى تنجح وتكون علاقة صحية مستقرة وآمنة، ولكن قد تختلط بعض المفاهيم لدى بعض الأزواج، فيظنون أن الصراحة والشفافية تعني عدم وجود أي حدود بين الزوجين، ولكن الحقيقة أن العلاقات الصحية لا تخلو من الحدود، فالحدود بمثابة قوانين تحمي الطرفين وتضمن لهما الشعور بالحرية والاستقلالية، مما يحسّن الأداء في العلاقة.
Advertisement
إذا كنتِ على وشك الزواج، أو متزوجة بالفعل، يجب أن تتعرفي على أهم الحدود الشخصية التي يجب عليكِ حمايتها وعدم السماح لزوجك بتجاوزها. تابعي القراءة وتعرفي على أهم 4 حدود شخصية يجب عليكِ حمايتها بعد الزواج.
1- الحديث عن تفاصيل خاصة بعلاقة سابقة
إذا كان قد سبق لكِ الزواج، فعلاقتك السابقة لها حدود لا يجب تخطيها، يمكن الحديث مع زوجك عن الخطوط العريضة لعلاقتك السابقة من باب المصارحة، ولكن لا يجب التطرق إلى تفاصيل خاصة، فهذه التفاصيل تخص شخص آخر يجب عدم اختراق خصوصيته، كما أنها لن تفيد في علاقتك الحالية، فلا تتطرقي إليها ولا تسمحي لزوجك بالحديث أو السؤال عنها.
2- أسرار عائلتك
أفراد عائلتك هم أهلك أنتِ، يأتمنونكِ على أسرارهم ويشاركونكِ تفاصيل حياتهم، ولكن بصفتك فرد منهم، ولا يتوقعون أن تشاركي بها شخص آخر، حتى لو كان زوجك، فاحترمي خصوصية أفراد عائلتك، ولا تفشي أسرارهم لزوجك مهما حاول هو سؤالك عن تفاصيل تخصهم. كوني حاسمة.
3- مناقشة خصوصية جسمك
قد يحمل جسمك بعض العلامات كآثار جانبية لمرض سابق أو عملية جراحية، هذه العلامات حدود شخصية من حقك تقبلها أو تغييرها، ولكن دون تدخل من زوجك، فجسمك ملكية خاصة لكِ وحدود شخصية عليكِ حمايتها وعدم السماح لأحد بانتقاده أو مناقشة عيوبه.
4- باب الحمام!
للأسف باب الحمام أحد الحدود الشخصية التي ينتهكها البعض بعد الزواج بحجة أن الزوجين لا فارق بينهما، بينما يجب الحفاظ على خصوصية أي فرد عند دخول الحمام عبر إغلاق الباب، حتى لا تُفقد الرومانسية بين الزوجين.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-09-14
11:00 | 2022-09-14
08:00 | 2022-09-14
02:23 | 2022-09-14
23:00 | 2022-09-13
16:00 | 2022-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website