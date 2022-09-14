إليكِ سمات المراهق الناجح

يختلف المراهقون كثيراً في سماتهم وعاداتهم وطبائعهم، ولكن المراهقون الناجحون يشتركون في بعض السمات المميزة. تابعي القراءة وتعرفي على السمات الشائعة بين المراهقين الناجحين.



Advertisement معظم المراهقين في المدارس الثانوية يكون لديهم نوع من الغرور أو التكبر، يواجه بعضهم صعوبة في الاعتراف بالخطأ، أو الاعتذار، أو طلب المساعدة، مما يؤخرهم عن النجاح والتميز، حيث لا يحصلون على المساعدة لأنهم لا يطلبونها، ولا يتعلمون من أخطائهم لأنهم لا يعترفون بها، لذا فالمراهق الناجح يتمتع بالتواضع الذي يتيح له سُبُل النجاح مثل طلب المساعدة أو التعلم من الأخطاء. 1- المراهق الناجح متواضعمعظم المراهقين في المدارس الثانوية يكون لديهم نوع من الغرور أو التكبر، يواجه بعضهم صعوبة في الاعتراف بالخطأ، أو الاعتذار، أو طلب المساعدة، مما يؤخرهم عن النجاح والتميز، حيث لا يحصلون على المساعدة لأنهم لا يطلبونها، ولا يتعلمون من أخطائهم لأنهم لا يعترفون بها، لذا فالمراهق الناجح يتمتع بالتواضع الذي يتيح له سُبُل النجاح مثل طلب المساعدة أو التعلم من الأخطاء.

2- المراهق الناجح قادر على التأقلم

التأقلم مهارة تحتاج إلى تدريب طويل، والطفل أو المراهق الذي لا يتمتع بمهارة التأقلم، يشعر بالإحباط بمجرد التعثر، لذا فالمراهق الناجح يكون قادراً على التأقلم الذي يحميه من الإحباط ويدفعه نحو المثابرة ومواصلة السعي نحو أهدافه بإصرار.

3- المراهق الناجح يتقبل المجاملات

تقبّل المجاملات دليل على أن المراهق يتمتع بالثقة وقوة الشخصية، لذا فإن المراهق الناجح دائماً لديه القدرة على تقبّل المجاملات بصدر رحب ودون خجل، حيث تجعله المجاملات أكثر ثقة وقوة.

4- المراهق الناجح يدعم نجاحات الآخرين

الغيرة من نجاح الآخرين ليست في قاموس المراهق الناجح، فالنجاح يعزز ثقة المراهق في نفسه، مما يدفعه لدعم نجاحات الآخرين وعدم الشعور بالغيرة أو الخوف منها.