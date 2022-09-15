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المرأة

حبيبة النجم التركي جان يمان الإيطالية المُثيرة ستظهر عارية في هذه الحالة! (صورة)

Lebanon 24
15-09-2022 | 02:31
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أطلقت الصحفية الإيطالية ديليتا ليوتا حبيبة النجم التركي جان يمان، أمس الأربعاء، وعدًا عبر حسابها في تويتر .

 

وقالت ديليتا ليوتا، أنها تتعهد بحضور مباراة الإياب بين برشلونة وبايرن ميونخ على ملعب "كامب نو"، عارية في حال فوز الفريق الكتالوني على العملاق البافاري بأكثر من 3 أهداف.

 

ولكن الإيطالية الشقراء قامت بحذف منشورها بعد وقت وجيز .

 

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ودفعت تغريدة الصحفية الإيطالية جماهير دوري أبطال أوروبا الفضوليين للتوجه نحو الحساب الرسمي لـ"برشلونة" على تطبيق "إنستغرام" وكتابة عبارات تحفيزية من أجل تحقيق الفوز والحصول مبتغاهم برؤية الصحفية عارية.

 

يذكر أن فريق برشلونة تعرض لهزيمتين أمام بايرن ميونخ ذهابا وإيابا وبنتيجة واحدة (0-3) في الموسم الماضي لدوري الأبطال، وخرج مبكرا من دور المجموعات .

 

وتخرجت ديليتا ليوتا من كلية "لويس" للقانون في روما عام 2015، لكنها لم تمارس هذا المجال، بل توجهت نحو الإعلام الرياضي.

 

وفازت بلقب "ملكة جمال الأناقة" في مسابقة ملكة جمال إيطاليا قبل 10 سنوات.

 

وحظيت ديليتا ليوتا على شهرة في العالم العربي بعد إعلان ارتباطها عاطفيًا بالنجم التركي جان يمان.

 

 

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