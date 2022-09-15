Advertisement

المرأة

هيفا وهبي تحتفل مُجددا بزفاف شقيقتها "هانو".. وتلفت الأنظار بحذائها الضخم! (صور)

Lebanon 24
15-09-2022 | 03:22
A-
A+
Doc-P-990754-637988351799484369.png
Doc-P-990754-637988351799484369.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام من حفل العشاء الذي نظم لمناسبة دخول شقيقتها "هانو" القفص الذهبي وزواجها من الشاب ايدي بارودي في حفل أقيم الأسبوع الماضي في قبرص.

 

وللمناسبة نظم عشاء في لبنان بمشاركة الأهل والأصدقاء، وظهرت "هانو" مع عريسها وخطفت الأنظار بفستان أبيض من دون أكمام .

 

من جهتها، ارتدت هيفا فستانا صيفيا مكشوفا عند منطقة الخصر وبفتحة في الوسط، ولفت حذاء هيفا الضخم المتابعين.

 
Advertisement
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2022-09-15
02:31 | 2022-09-15
16:00 | 2022-09-14
14:00 | 2022-09-14
11:00 | 2022-09-14
08:00 | 2022-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website