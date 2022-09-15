هيفا وهبي تحتفل مُجددا بزفاف شقيقتها "هانو".. وتلفت الأنظار بحذائها الضخم! (صور)

نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام من حفل العشاء الذي نظم لمناسبة دخول شقيقتها "هانو" القفص الذهبي وزواجها من الشاب ايدي بارودي في حفل أقيم الأسبوع الماضي في قبرص.

وللمناسبة نظم عشاء في لبنان بمشاركة الأهل والأصدقاء، وظهرت "هانو" مع عريسها وخطفت الأنظار بفستان أبيض من دون أكمام .

من جهتها، ارتدت هيفا فستانا صيفيا مكشوفا عند منطقة الخصر وبفتحة في الوسط، ولفت حذاء هيفا الضخم المتابعين.