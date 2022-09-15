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المرأة

فيفي عبده: بعد أن كنت ملكة اللايف... هذا ما أصابني!

Lebanon 24
15-09-2022 | 08:00
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كشفت الفنانة فيفي عبده عن معاناتها الدائمة من الحسد، مؤكدة أنها ابتعدت عن متابعيها خلال الفترة الماضية وقطعت التواصل معهم بسبب مرضها.

 
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وقالت خلال بث مباشر عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام": "مابقتش أفتح اللايف، أنا اللي علمت العالم كله يفتح لايف، إزاي حصل لي كده؟ أنا كنت ملكة الأونلاين".

 

وأضافت: "عانيت من حساسية بسبب مياه البحر رغم تحذير الطبيبة لي لكني كنت أحاول الحصول على (السبع موجات)، وهو طقس في الموروثات الشعبية للتخلص من الحسد والسحر وجابت لي الحساسية، دايماً بنزل أخد 7 موجات، وبتفاءل... لكن المرة دي نزلت طلعت بالحساسية المتينة وأوعوا تسمعوا الكلام ده تاني".

 

وتطرقت فيفي عبده إلى تعرّضها الدائم للحسد قائلةً: "مفيش فايدة في أزرق ولا بنفسجي ولا أي حاجة، مفيش فايدة والله، تصوّروا أنا ساعات بابقى عايزة أقرأ قرآن في وش اللي بيكلّمني، لساني يقف عن إني أقرأ قرآن".

 

وأكدت فيفي أنها قررت العيش في الساحل الشمالي والانعزال عن الآخرين، موضحةً: "هطلع لايف وأرقص وأدرّبكم وأدرّب العالم كله، أنا أديت فرص... والله يسهل".

 
المصدر: مجلة لها
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