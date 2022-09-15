هل يشعر أوزهان كوتش بالغيرة على ديميت أوزدمير؟

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كأميرة من أميرات "ديزني"، أطلت العروس الجديدة، ديميت أوزدمير، في حفل إطلاق عرض مسلسلها الجديد "بيني وبين الدنيا"، عبر منصة "ديزني بلس" في تركيا، حيث ارتدت فستاناً باللون الأخضر اللامع، بينما قامت بربط شعرها على شكل ذيلٍ حصان.ولأن هذا الظهور يُعد الظهور الرسمي الأول لها منذ زواجها قبل نحو أسبوعين، لم تخلُ أسئلة الصحافيين الموجودين في المؤتمر الخاص بانطلاق العمل عبر المنصة، من الإشارة إلى زوجها المغني أوزهان كوتش، وعلاقتها معه، خصوصاً أن المسلسل يتضمن بعض المشاهد الحميمية بينها وبين بطل العمل، الممثل التركي بورا جولسوي.وفي رد استباقي على صحافي كان يقترب منها ليطرح سؤاله، قالت النجمة التركية: "كلا لا يوجد، شكرًا لأنك أردت أن تسأل ولكن أعرف تمامًا ما ستسأل عنه، لا يوجد، ليست هناك غيرة في حياتي، وليس عندي أي شيء"، الأمر الذي جعل طاقم العمل والموجودين يضحكون، خصوصاً أن ديميت توقعت أن يكون السؤال حول ما إذا كان أوزهان يشعر بالغيرة بعد رؤيته للمسلسل، وصدق توقعها.وتدور أحداث هذا العمل حول محاولة امرأة إنقاذ حبها تجاه رجل، بعدما أدركت أن الحب الكبير بينهما لم يعد كما كان من قبل.