26
o
بيروت
27
o
طرابلس
12
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
12
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
هل يشعر أوزهان كوتش بالغيرة على ديميت أوزدمير؟
Lebanon 24
15-09-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كأميرة من أميرات "ديزني"، أطلت العروس الجديدة، ديميت أوزدمير، في حفل إطلاق عرض مسلسلها الجديد "بيني وبين الدنيا"، عبر منصة "ديزني بلس" في تركيا، حيث ارتدت فستاناً باللون الأخضر اللامع، بينما قامت بربط شعرها على شكل ذيلٍ حصان.
Advertisement
ولأن هذا الظهور يُعد الظهور الرسمي الأول لها منذ زواجها قبل نحو أسبوعين، لم تخلُ أسئلة الصحافيين الموجودين في المؤتمر الخاص بانطلاق العمل عبر المنصة، من الإشارة إلى زوجها المغني أوزهان كوتش، وعلاقتها معه، خصوصاً أن المسلسل يتضمن بعض المشاهد الحميمية بينها وبين بطل العمل، الممثل التركي بورا جولسوي.
وفي رد استباقي على صحافي كان يقترب منها ليطرح سؤاله، قالت النجمة التركية: "كلا لا يوجد، شكرًا لأنك أردت أن تسأل ولكن أعرف تمامًا ما ستسأل عنه، لا يوجد، ليست هناك غيرة في حياتي، وليس عندي أي شيء"، الأمر الذي جعل طاقم العمل والموجودين يضحكون، خصوصاً أن ديميت توقعت أن يكون السؤال حول ما إذا كان أوزهان يشعر بالغيرة بعد رؤيته للمسلسل، وصدق توقعها.
وتدور أحداث هذا العمل حول محاولة امرأة إنقاذ حبها تجاه رجل، بعدما أدركت أن الحب الكبير بينهما لم يعد كما كان من قبل.
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معطيات قد تخفّض سعر الدولار 10 آلاف ليرة
Lebanon 24
معطيات قد تخفّض سعر الدولار 10 آلاف ليرة
02:45 | 2022-09-15
15/09/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا لحظة فوز فرقة "مياس" بالمرتبة الأولى في America's got talent (فيديو)
Lebanon 24
شاهدوا لحظة فوز فرقة "مياس" بالمرتبة الأولى في America's got talent (فيديو)
23:24 | 2022-09-14
14/09/2022 11:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ عن الكهرباء... وهذا ما سيحصل في أواخر أيلول
Lebanon 24
خبر مهمّ عن الكهرباء... وهذا ما سيحصل في أواخر أيلول
08:35 | 2022-09-15
15/09/2022 08:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ طريق الجديدة... ما القصة؟
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ طريق الجديدة... ما القصة؟
07:04 | 2022-09-15
15/09/2022 07:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"زيارة عربيّة" ستنعكسُ "إيجابياً" على لبنان.. ما الذي ستشهدهُ بيروت؟
Lebanon 24
"زيارة عربيّة" ستنعكسُ "إيجابياً" على لبنان.. ما الذي ستشهدهُ بيروت؟
04:00 | 2022-09-15
15/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2022-09-15
مي عز الدين بنحافة ملحوظة.. بعد فترة من الغياب
11:00 | 2022-09-15
أفضل روتين للعناية بالبشرة
08:00 | 2022-09-15
فيفي عبده: بعد أن كنت ملكة اللايف... هذا ما أصابني!
05:00 | 2022-09-15
ديانا كرزون تحتفل بذكرى زواجها (صورة)
03:22 | 2022-09-15
هيفا وهبي تحتفل مُجددا بزفاف شقيقتها "هانو".. وتلفت الأنظار بحذائها الضخم! (صور)
02:31 | 2022-09-15
حبيبة النجم التركي جان يمان الإيطالية المُثيرة ستظهر عارية في هذه الحالة! (صورة)
فيديو
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
16/09/2022 01:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
12:30 | 2022-09-13
16/09/2022 01:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
16/09/2022 01:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact