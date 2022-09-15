مي عز الدين بنحافة ملحوظة.. بعد فترة من الغياب





Advertisement بعد فترة من الغياب عن مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جمهورها عبر حساباتها الرسمية.. ظهرت الفنانة مي عز الدين بإطلالة خاطفة ومميزة، في أحدث ظهور لها.

وخضعت مي عز الدين لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية جمبسوت أسود مكشوفاً من عند الكتفين، وحرصت على رفع شعرها وربطه، مع مكياج بسيط ومميز، كما ارتدت قبعة وقفازاً باللون الأسود.

وظهرت مي عز الدين بنحافة شديدة، لفتت انتباه الجمهور الذي أشاد بجمالها وملامحها العربية الجميلة، وطالبها باستمرار الوجود على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أكبر.