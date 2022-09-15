"خوفاً على سلالتها"... شمس الكويتية توضح حقيقة عدم رغبتها بالزواج

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هاجمت النجمة شمس الكويتية من قالت إنهم حرّفوا تصريحاتها حول الزواج ورفعها قضية ضد والدتها بسبب إنجابها لها.وقالت الفنانة الخليجية: "الإعلام منزّل خبر أني قايلة إني ما ودي أتزوج لأني خايفة على سلالتي من الانقراض، يا لطيف على الإعلام... البغبغان".وأضافت: "هو نفس الإعلام اللي نشر خبر أني ناوية أرفع قضية على أمي، أنا كنت أضحك في شهر 4 أيام عيد ميلادي مع أمي وقلت لها أرفع قضية عليكِ ليش جبتيني من غير ما تاخدين رأيي".يُذكر أن شمس الكويتية اشتكت أخيراً عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، من ملاحقة أحد المتابعين لها بهدف الزواج منها.وقالت الفنانة الخليجية: "ياناس ياعالم ياهاكرز ياشرطة يامستشفيات أمراض عقلية، حد يشيل عني هالصبي بكل مكان يطلعلي يقول إن هو الله وإن هو خلقني ومتزوجني وجالس يراقب كل حياتي". وأضافت: "شكله من لهجته هو من المملكة، فأرجو من جميع اللي يقدرون يساعدوني من المملكة يشوفون حل فيه لأني مليت من سنين وأنا اسويله بلوك مليون مرة".